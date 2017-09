Oct 21 (Reuters) - Fonciere Developpement Logements FDL SA :

* Reports H1 recurrent net income EPRA of 40.3 million euros, up 17.2 pct

* Reports H1 rental income of 98.6 million euros, up 4.3 pct Source text: bit.ly/1t7Un2a