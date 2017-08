French and Benelux stocks-Factors to watch on Dec. 2

PARIS, Dec 1 (Reuters) - Below are company-related news and stories from French and Benelux media which could have an impact on the region's markets or individual stocks.

EDF

French energy markets regulator CRE said on Thursday that ARENH power contracts for the first half of 2017 drew demand of 40.75 terawatt/hours.

CARMAT

Shares in artificial heart maker Carmat fell more than 13 percent on Thursday after France's national drugs agency ordered it to suspend further implants in a second test phase following the death of a patient in October.

