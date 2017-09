Jan 26 (Reuters) - Grenobloise d‘Electronique et d‘Automatismes SA :

* FY net income 8.13 million euros ($9.17 million) versus 13.4 million euros last year

* FY production 55.3 million euros versus 73.7 million euros last year