BERLIN, May 2 (Reuters) - Germany's Federal Labour Office reported the following economic indicator on Wednesday: GERMAN UNEMPLOYMENT APRIL 12 MARCH 12 APRIL 11 Change (adj) +19,000 -13,000 r -41,000 r Number (adj) 2.875 mln 2.856 mln r 2.986 mln r Rate (adj) 6.8 pct 6.8 pct r 7.1 pct Change (unadj) -64,632 -81,990 -132,000 Number (unadj) 2.963 mln 3.028 mln 3.078 mln Rate (unadj) 7.0 pct 7.2 pct 7.3 pct r = revised figures