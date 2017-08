Grecia, slitta scadenza vendita società manutenzione ferrovie

ATENE, 8 settembre (Reuters) - La Grecia ha prorogato di tre settimane fino al 3 ottobre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la vendita di Rosco, la società statale per la manutenzione delle ferrovie.

Lo ha detto l'agenzia greca delle privatizzazioni (HRADF) spiegando che lo slittamento è stato deciso per venire incontro alle richieste degli investitori interessati.

La vendita è stata rilanciata a luglio dopo l'insuccesso delle precedente gara e l'iniziale termine di presentazione dei documenti per partecipare all'asta era stato fissato al 12 settembre.

Lo scorso luglio Ferrovie dello Stato (IPO-FERRO.MI) ha vinto la gara per l'acquisto dell'operatore ferroviario greco Trainose per 45 milioni di euro. La vendita da parte di Atene di Rosco, che fornisce i servizi di manutenzione per Trainose, era tuttavia fallita a causa dell'assenza di offerte.

