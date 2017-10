ATHENS, March 12 (Reuters) - Greece’s statistics service on Monday released the following industrial output data for January, showing a 5 percent decline year-on-year. ********************************************************

KEY FIGURES JAN DEC NOV OCT

Industrial output y/y -5.0 -11.3 -7.8 -12.3

Manufacturing output y/y -6.3 -15.5 -11.7 -11.9

---------------------------------------------------

source: ELSTAT