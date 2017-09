Griechischer Finanzminister berät Sonntag mit IWF über Reformplan

Athen, 04. Apr (Reuters) - Der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis berät am Sonntag mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, über die Reformpläne seines von der Pleite bedrohten Landes. Das Ministerium teilte am Samstag in Athen mit, bei dem Treffen in Washington handele es sich um eine “informelle Diskussion”. Dem hoch verschuldeten Griechenland droht das Geld auszugehen. Die internationalen Geldgeber haben die Finanzhilfen für das Land eingefroren. Sie fordern von der linksgerichteten Regierung, sich auf ein Reformpaket zu einigen.

In dieser Woche naht im Schuldenstreit die Stunde der Wahrheit: Als kritisches Datum gilt der Donnerstag. Reuters-Informationen zufolge warnte die griechische Regierung die Euro-Partner vor einem Zahlungsausfall an diesem Tag. Das Finanzministerium in Athen dementierte, eine derartige Äußerung gemacht zu haben. Der stellvertretende Ressortchef Dimitris Mardas ergänzte am Freitag, sein Land werde das Geld pünktlich an den IWF zahlen. Es geht um eine Überweisung von rund 450 Millionen Euro. (Reporter: Renee Maltezou geschrieben von Boris Berner redigiert von Sabine Siebold; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)