Nov 14 (Reuters) - Groothandelsgebouwen NV :

* 9 month rental income 10.9 million euros versus 11.4 million euros last year

* Confirms FY 2014 guidance slightly lower than in FY 2013 Source text: bit.ly/1x1oo5m