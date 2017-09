Dec 16 (Reuters) - Grupo Tavex SA :

* Spanish regulator CNMV says A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. has launched tender offer for delisting of Grupo Tavex

* Spanish regulator CNMV says A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. offers 0.24 euro per Tavex's share Source text: bit.ly/1ACvLj4 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)