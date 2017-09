(Corrects headline and first bullet after company corrects to say it reported quarterly net loss, not profit; adds updated link to source text)

Feb 17 (Reuters) - Hektar Real Estate Investment Trust : * Qtrly net loss 28.9 million ringgit versus net profit 17.6 million ringgit * Qtrly revenue 31.9 million ringgit versus 30.8 million ringgit * Source text (bit.ly/1PPS1x0)