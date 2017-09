Dec 11 (Reuters) - Hortico SA :

* Its takeover offer has been chosen for Przedsiebiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkolkarstwa SA (PNOS SA) in Ozarow Mazowiecki, Poland

* To pay 13 million zlotys for Przedsiebiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkolkarstwa Source text for Eikon:

