FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 months ago
BRIEF-POLARIS MATERIALS EXPECTS 2017 TOTAL SALES VOLUMES TO DECLINE IN RANGE OF 5 PCT
#Trump
#WarInAfghanistan
#Energy&Environment
#SpecialReport
#NorthKorea
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
The toll of Tasers
Reuters Investigates
The toll of Tasers
Typhoon Hato batters Hong Kong, streets flooded, flights canceled
World
Typhoon Hato batters Hong Kong, streets flooded, flights canceled
Charlottesville to cover Confederate statues
U.S.
Charlottesville to cover Confederate statues
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
January 24, 2017 / 10:52 PM / 7 months ago

BRIEF-POLARIS MATERIALS EXPECTS 2017 TOTAL SALES VOLUMES TO DECLINE IN RANGE OF 5 PCT

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Polaris Materials Corp

* POLARIS MATERIALS ANNOUNCES 2016 OPERATING RESULTS, 2017 PRELIMINARY OUTLOOK

* PRELIMINARY EXPECTATION FOR 2017 IS THAT TOTAL SALES VOLUMES COULD DECLINE IN RANGE OF 5%.

* SAYS DESPITE MODESTLY LOWER EXPECTED SALES VOLUMES, EXPECT REVENUES TO INCREASE SIGNIFICANTLY IN 2017,

* 2017 VOLUMES INTO SAN FRANCISCO MARKET ARE CURRENTLY ANTICIPATED TO BE 15-20% LOWER THAN 2016

* EXPECT TO SEE UNIT MARGINS IMPROVE IN 2017, AS IMPACT FROM PRICING IMPROVEMENTS, LOGISTICS COST REDUCTIONS AMONG OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.