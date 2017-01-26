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7 months ago
BRIEF-FIRST FINANCIAL NORTHWEST REPORTS Q4 EARNINGS OF $0.29 PER SHARE
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January 26, 2017 / 4:12 PM / 7 months ago

BRIEF-FIRST FINANCIAL NORTHWEST REPORTS Q4 EARNINGS OF $0.29 PER SHARE

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - First Financial Northwest Inc

* FIRST FINANCIAL NORTHWEST, INC. REPORTS FOURTH QUARTER NET INCOME OF $3.0 MILLION OR $0.29 PER DILUTED SHARE AND $8.9 MILLION OR $0.74 PER DILUTED SHARE FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.29

* NET INTEREST INCOME FOR Q4 OF 2016 INCREASED TO $9.3 MILLION, COMPARED TO $8.9 MILLION FOR Q3 OF 2016

* NET INTEREST MARGIN WAS 3.65% FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2016 COMPARED 3.33% FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2015 Source text for Eikon: Further company coverage:

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