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BRIEF-SENSIENT TECHNOLOGIES REPORTS Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.80
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February 9, 2017 / 11:22 PM / 6 months ago

BRIEF-SENSIENT TECHNOLOGIES REPORTS Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.80

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Sensient Technologies Corp

* SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION REPORTS RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

* SEES FY 2017 EARNINGS PER SHARE $2.76 TO $2.86 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.80

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.70 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 REVENUE $330.2 MILLION VERSUS $339.2 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.78 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* EXPECTS FOREIGN CURRENCY TRANSLATION WILL REDUCE EARNINGS PER SHARE BY APPROXIMATELY TEN CENTS IN 2017

* FOREIGN CURRENCY TRANSLATION REDUCED REVENUE BY ABOUT 2%, OPERATING INCOME BY ABOUT 3%, AND EARNINGS PER SHARE BY ABOUT 5% IN Q4

* EXPECTS 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE, WHICH EXCLUDES RESTRUCTURING AND OTHER COSTS, TO BE BETWEEN $3.45 AND $3.55 IN LOCAL CURRENCY

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.49 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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