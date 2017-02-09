BRIEF-CANACCORD GENUITY GROUP REPORTS Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.01

Feb 9 (Reuters) - Canaccord Genuity Group Inc
* CANACCORD GENUITY GROUP INC. REPORTS THIRD QUARTER FISCAL 2017 RESULTS
* BOARD OF DIRECTORS APPROVED A CONTINUED SUSPENSION OF QUARTERLY COMMON DIVIDEND
* SAYS GLOBALLY, CANACCORD GENUITY WEALTH MANAGEMENT GENERATED $68.5 MILLION IN REVENUE DURING Q3/17
* "LONG TERM IMPACT OF RECENT DEVELOPMENTS IN U.S. AND UK REMAINS TO BE SEEN"
* AUM IN NORTH AMERICA WERE $12.0 BILLION AS AT DECEMBER 31, 2016, AN INCREASE OF 15.8% FROM $10.3 BILLION AT END OF PREVIOUS QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: