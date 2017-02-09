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BRIEF-CANACCORD GENUITY GROUP REPORTS Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.01
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February 9, 2017 / 11:27 PM / 6 months ago

BRIEF-CANACCORD GENUITY GROUP REPORTS Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.01

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Canaccord Genuity Group Inc

* CANACCORD GENUITY GROUP INC. REPORTS THIRD QUARTER FISCAL 2017 RESULTS

* Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.03 EXCLUDING ITEMS

* Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.01

* Q3 REVENUE ROSE 14.4 PERCENT TO C$208.1 MILLION

* BOARD OF DIRECTORS APPROVED A CONTINUED SUSPENSION OF QUARTERLY COMMON DIVIDEND

* SAYS GLOBALLY, CANACCORD GENUITY WEALTH MANAGEMENT GENERATED $68.5 MILLION IN REVENUE DURING Q3/17

* "LONG TERM IMPACT OF RECENT DEVELOPMENTS IN U.S. AND UK REMAINS TO BE SEEN"

* AUM IN NORTH AMERICA WERE $12.0 BILLION AS AT DECEMBER 31, 2016, AN INCREASE OF 15.8% FROM $10.3 BILLION AT END OF PREVIOUS QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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