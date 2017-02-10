Feb 10 Gain Capital Holdings Inc :
* GAIN CAPITAL ANNOUNCES MONTHLY METRICS FOR JANUARY 2017
* GAIN CAPITAL HOLDINGS INC - JAN OTC AVERAGE DAILY VOLUME
OF $9.5 BILLION, AN INCREASE OF 11.0% FROM DECEMBER 2016
* GAIN CAPITAL HOLDINGS INC - JAN FUTURES AVERAGE DAILY
CONTRACTS OF 32,190, AN INCREASE OF 23.0% FROM DECEMBER 2016
* RETAIL SEGMENT OTC AVERAGE DAILY VOLUME OF $9.5 BILLION IN
JAN 2017, AN INCREASE OF 11.0% FROM DECEMBER 2016
* GAIN CAPITAL HOLDINGS INC - JAN OTC TRADING VOLUME OF
$210.0 BILLION, AN INCREASE OF 11.0% FROM DECEMBER 2016
* JAN ACTIVE FUTURES ACCOUNTS OF 8,303, A DECREASE OF 0.8%
FROM DECEMBER 2016 AND 0.3% FROM JANUARY 2016
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