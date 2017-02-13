BRIEF-Teck reports unaudited fourth quarter results for 2016
* Teck reports unaudited fourth quarter results for 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:
Feb 13 Flowers Foods Inc
* FLOWERS FOODS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2016 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.06
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.91
* QTRLY SALES INCREASED 1.2% TO $868.7 MILLION
* FLOWERS FOODS INC - FOR 52-WEEK FISCAL 2017, COMPANY EXPECTS ADJUSTED DILUTED EPS IN RANGE OF $0.85 TO $0.95
* FLOWERS FOODS INC - "DURING FISCAL 2017, COMPANY WILL BE TRANSITIONING TO A MORE EFFECTIVE OPERATING MODEL"
* FLOWERS FOODS INC - FLOWERS IS TARGETING AT LEAST 250 BASIS POINTS OF NET EBITDA MARGIN IMPROVEMENT BY FISCAL 2021
* Q4 REVENUE VIEW $874.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FLOWERS FOODS -SEES FOR 52-WEEK FISCAL 2017 SALES IN RANGE OF $3.927 BILLION TO $4.006 BILLION, REPRESENTING GROWTH OF ABOUT 0.0% TO 2.0%
* FLOWERS FOODS INC SEES COSTS ASSOCIATED WITH TRANSITION TO BE WEIGHTED TO H1 2017, WHILE MAJORITY OF SAVINGS EXPECTED TO BE REALIZED IN FISCAL 2018
* "EXPECTS TO ACHIEVE RUN RATE COST REDUCTIONS OF AT LEAST $45 MILLION BY FISCAL 2018"
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95, REVENUE VIEW $3.98 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
* Teck reports unaudited fourth quarter results for 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:
* Q4 revenue c$385.4 million versus I/B/E/S view c$407 million
* Huntsman says expects earnings in pigments and additives division to improve "meaningfully" in 2017 due largely to price increases in Tio2