BRIEF-CUBESMART REPORTS Q4 ADJUSTED FFO PER SHARE $0.38

Feb 16 (Reuters) - Cubesmart
* CUBESMART REPORTS 2016 ANNUAL RESULTS: FFO PER SHARE GROWS 15.2%; SAME-STORE NOI INCREASES 10.2%
* SAME-STORE PHYSICAL OCCUPANCY AT PERIOD END FOR Q4 OF 2016 WAS 91.8%, COMPARED WITH 91.6% FOR SAME QUARTER OF LAST YEAR
* SEES 2017 SAME-STORE NET OPERATING INCOME GROWTH OF 4.0% TO 5.0% OVER 2016
* FOUR NEW STORES ARE EXPECTED TO BE ACQUIRED AT C/O IN 2017 FOR A TOTAL INVESTMENT OF $61.1 MILLION
* FOR 2017, A SAME-STORE POOL CONSISTING OF 433 PROPERTIES TOTALING 29.6 MILLION SQUARE FEET
* FY2017 FFO PER SHARE VIEW $1.57 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 FFO PER SHARE VIEW $0.37 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: