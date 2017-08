Aug 30 (Reuters) - Mitsubishi Tanabe Pharma

* FDA accepts Mitsubishi Tanabe Pharma's NDA filing for Edaravone to treat ALS

* FDA accepts Mitsubishi Tanabe Pharma's NDA filing for Edaravone to treat ALS

* Says if approved, medicine will be commercialized, under brand name Radicava, through newly formed Mt Pharma America, Inc Source text for Eikon: Further company coverage: