BRIEF-WESTAMERICA BANCORPORATION Q4 EPS $0.56

Jan 19 (Reuters) - Westamerica Bancorp
* WESTAMERICA BANCORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER 2016 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.56 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WESTAMERICA BANCORP-CHANGING COMPOSITION OF INTEREST EARNING ASSETS,LOW MARKET INTEREST RATES PRESSURED NET INTEREST MARGIN AND NET INTEREST INCOME
* WESTAMERICA BANCORP- NET INTEREST INCOME ON A FULLY TAXABLE EQUIVALENT BASIS WAS $36.0 MILLION FOR Q4 2016, COMPARED TO $36.7 MILLION FOR Q4 2015 Source text for Eikon: Further company coverage: