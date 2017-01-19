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BRIEF-WESTAMERICA BANCORPORATION Q4 EPS $0.56
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January 19, 2017 / 4:00 PM / 7 months ago

BRIEF-WESTAMERICA BANCORPORATION Q4 EPS $0.56

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Westamerica Bancorp

* WESTAMERICA BANCORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER 2016 FINANCIAL RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.56

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.56 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* WESTAMERICA BANCORP-CHANGING COMPOSITION OF INTEREST EARNING ASSETS,LOW MARKET INTEREST RATES PRESSURED NET INTEREST MARGIN AND NET INTEREST INCOME

* WESTAMERICA BANCORP- NET INTEREST INCOME ON A FULLY TAXABLE EQUIVALENT BASIS WAS $36.0 MILLION FOR Q4 2016, COMPARED TO $36.7 MILLION FOR Q4 2015 Source text for Eikon: Further company coverage:

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