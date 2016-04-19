BRIEF-Superior Industries raises FY value-added sales outlook

April 19 (Reuters) - Superior Industries International Inc
* REPORTS PRELIMINARY FIRST QUARTER 2016 FINANCIAL RESULTS AND RAISES 2016 OUTLOOK
* WHEEL UNIT SHIPMENTS ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 3.2 MLN FOR Q1, A 26 pct INCREASE
* HAS RAISED ITS OUTLOOK FOR FULL YEAR 2016 UNIT SHIPMENT GROWTH, VALUE-ADDED SALES AND ADJUSTED EBITDA MARGIN
* EXPECTS WORKING CAPITAL TO BE NET SOURCE OF CASH, MAINTAINS PREVIOUS OUTLOOK FOR CAPITAL EXPENDITURES FOR FY 2016
* SAYS EXPECTS 2016 VALUE-ADDED SALES TO BE IN RANGE OF $380 MLN TO $395 MLN
* EXPECT NORTH AMERICAN LIGHT VEHICLE PRODUCTION TO INCREASE BY APPROXIMATELY 4 pct TO 18.2 MLN UNITS IN 2016
* SEES 2016 ADJUSTED EBITDA MARGIN AS A PERCENTAGE OF VALUE-ADDED SALES IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 24.1 PCT TO 24.8 PCT
* NOW EXPECTS FY 2016 NET SALES TO BE IN RANGE OF $690 MLN TO $710 MLN Source text for Eikon: Further company coverage: