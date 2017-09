BRIEF-Data Modul Q1 net income rises to 3.3 mln euros

May 11 (Reuters) - Data Modul AG Produktion und Vertrieb von Elektronischen Systemen :

* With significant plus in revenue and earnings in Q1 2015

* Q1 revenue 45.2 million euros ($50.47 million)(previous year 37.5 million euros)

* Q1 order backlog 110.3 million euros (previous year 98.7 million euros)

* Order backlog increased, raising revenue expectations for current fiscal year

* Q1 EBIT 4.5 million euros (previous year 1.8 million euros)

* Q1 EBIT 4.5 million euros (previous year 1.8 million euros)

* Q1 net income increased to 3.3 million euros (previous year: 1.1 million euros)