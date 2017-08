May 27 (Reuters) - MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG :

* Preliminary IFRS results for first quarter 2016: net profit 8.69 million euros ($9.73 million) (20 cent per share), equity 147.71 million euros (3.45 euros per share)

* Q1 2016 preliminary IFRS group net profit amounted to 8.69 million euros (previous year period: 1.26 million euros) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8933 euros) (Gdynia Newsroom)