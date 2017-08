Aug 4 (Reuters) - Magyar Telekom

* Q2 net profit 11.37 billion forints ($40.70 million) versus 11 billion forint analyst forecast in portfolio.hu survey

* Q2 EBITDA 51.15 billion forints versus 50.5 billion analyst forecast in portfolio.hu survey

* Affirms 25 forint per share dividend target on 2016 earnings

* Maintains 2016 public guidance Further company coverage: ($1 = 279.35 forints) (Reporting by Gergely Szakacs and Sandor Peto)