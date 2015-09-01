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BRIEF-India central bank sets 7.22 pct cut-off at overnight variable rate reverse repo auction
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September 1, 2015 / 11:42 AM / 2 years ago

BRIEF-India central bank sets 7.22 pct cut-off at overnight variable rate reverse repo auction

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 1 (Reuters) - The Reserve Bank of India:

* INDIA CENTRAL BANK SETS CUT-OFF RATE OF 7.22 PCT AT OVERNIGHT VARIABLE RATE REVERSE REPO AUCTION * INDIA CBANK: WEIGHTED AVERAGE RATE AT 7.20 PCT AT OVERNIGHT VARIABLE RATE REVERSE REPO AUCTION * INDIA CBANK: ALLOTS 100.01 BLN RUPEES AT OVERNIGHT VARIABLE RATE REVERSE REPO AUCTION; GETS BIDS WORTH 142.29 BLN RUPEES * INDIA CBANK: MAKES PARTIAL ALLOTMENT OF 74.39 PCT AT CUT-OFF RATE AT OVERNIGHT VARIABLE RATE REVERSE REPO AUCTION

Source text: (bit.ly/1hQJjVq) (Reporting by Aby Jose Koilparambil in Bengaluru)

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