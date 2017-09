Oct 9 (Reuters) - Consilium AB :

* Finansinspektionen says Platanen Holding reaches 50.3 pct ownership in Consilium AB

* Finansinspektionen says after the transaction Platanen Holding AB holds 5,884,958 shares and 14,052,368 directly held voting rights in Consilium AB Source text for Eikon: Further company coverage: