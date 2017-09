Feb 9 (Reuters) - Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel De Paris Et D‘ile De France :

* FY net income group share of 287 million euros ($324.80 million) versus 266 million euros year ago

* FY net banking income of 945 million euros versus 937 million euros year ago

* Proposes dividend of 3.70 euros per share, up from 3.40 euros a year ago Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8836 euros) (Gdynia Newsroom)