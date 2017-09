Feb 10 (Reuters) - Pamapol SA :

* Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA buys 8,262,250 series C shares or 26.29 percent stake in Pamapol

* Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA is jointly owned by Pawel Szataniak and Mariusz Szataniak via Struktura Sp. z o.o. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)