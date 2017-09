Feb 13 (Reuters) - Venture Capital Poland SA :

* Q4 net loss 156,200 zlotys ($42,700) versus profit 216,500 zlotys year ago

* Q4 revenue 15,000 zlotys versus 11,400 zlotys last year Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.6580 zlotys) (Gdynia Newsroom)