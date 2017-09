Feb 13 (Reuters) - Magnifico SA :

* Q4 revenue 626,798 zlotys ($171,100) versus 676,116 zlotys year ago

* Q4 net loss of 149,337 zlotys versus profit of 101,580 zlotys year on year Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.6641 zlotys) (Gdynia Newsroom)