Feb 24 (Reuters) - Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow SA :

* Signs 19.6 million zloty ($5.3 million) deal with Lidl Polska Sklepy Spoywcze Sp. z o.o. Sp. K.

* The deal is for delivery of the company’s products to the client until the end of 2015 Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.6765 zlotys) (Gdynia Newsroom)