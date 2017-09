Feb 24 (Reuters) - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG :

* Announces its new concession partners for the brands afri and Bluna

* New partnerships include: Anheuser-Busch InBev Deutschland GmbH & Co.KG, Ulmer Getraenke Vertrieb GmbH, Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH