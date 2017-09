Feb 25 (Reuters) - Generale De Sante SA :

* FY net income attributable to group 19.7 million euros ($22.37 million) versus 111.3 million euros last year

* FY revenue falls 8.5 pct to 1,711.6 million euros Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8807 euros) (Gdynia Newsroom)