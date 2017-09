Feb 26 (Reuters) - Rigas Juvelierizstradajumu Rupnica AS :

* 2014 net turnover 566,590 euros ($636,281) versus 907,210 euros year ago

* 2014 loss for the year 132,097 euros versus profit of 38,245 euros year ago Source text: bit.ly/1Ab8vGR Further company coverage: ($1 = 0.8905 euros) (Gdynia Newsroom)