March 2 (Reuters) - Prochnik SA :

* Feb. 2015 revenue 3.2 million zlotys ($861,000), up 39 percent year on year

* Feb. 2015 online sales at 183,565 zlotys

* No comparable data for Feb. 2014 online sales available Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.7167 zlotys) (Gdynia Newsroom)