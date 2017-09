March 11 (Reuters) - Yazicilar Holding :

* FY 2014 revenue of 1.99 billion lira ($762.22 million) versus 1.63 billion lira year ago

* FY 2014 net loss of 60 million lira versus profit of 1.2 billion lira year ago

* Proposes FY 2014 dividend of 0.2125 lira per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 2.6108 liras) (Gdynia Newsroom)