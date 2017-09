March 19 (Reuters) - Societe Industrielle et Financiere de l‘Artois SA :

* FY net income of 9.7 million euros ($10.31 million) versus 12.0 million euros year ago

* To propose dividend of 34 euros per share, unchanged with 2013 Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9404 euros) (Gdynia Newsroom)