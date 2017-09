March 31 (Reuters) - Wuerttembergische Lebensversicherung AG :

* Will not pay dividend for 2014

* For 2015, group expects a net profit of 30 million euros ($32 million) to 50 million euros Source text - bit.ly/1xuLd4e Further company coverage: ($1 = 0.9270 euros) (Gdynia Newsroom)