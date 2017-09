April 3 (Reuters) - Vilkyskiu Pienine AB :

* Proposes to allocate for FY 2014 dividend 836,000 euros ($919,600) in total or 0.07 euro per share with nominal value of 0.29 euro Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 0.9091 euros) (Gdynia Newsroom)