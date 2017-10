April 9 (Reuters) - Simple SA :

* Signs 4.9 million zloty ($1.3 million) net deal with In4mates Sp. z o.o. Sp.k. for delivery of IT infrastructure to Medyczne Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. in Wroclaw, Poland

Source text for Eikon:

Further company coverage: ($1 = 3.7533 zlotys) (Gdynia Newsroom)