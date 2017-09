April 9 (Reuters) - Innelec Multimedia SA :

* Sells 1,000,000 shares in Xandrie for 2.40 euros ($3) per share

* Shares sold to Nabuboto, Xandrie majority shareholder

* Innelec to remain Xandrie 2.52 pct shareholder