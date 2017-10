April 13 (Reuters) - KST Beteiligungs AG :

* FY net loss 134,000 euros ($141,571) versus net profit 286,000 euros year ago

* Q1 net income in the amount of 344,000 euros versus loss of 124,000 euros year ago

* Sees positive result in FY 2015 Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9465 euros) (Gdynia Newsroom)