April 14 (Reuters) - Kuehne Und Nagel International AG :

* In Q1 improved earnings for the period by 2 percent to 153 million Swiss francs ($156 million)

* Q1 net turnover 4,096 million Swiss francs versus 4,127 million Swiss francs year ago

* Q1 EBIT flat at 190 million Swiss francs versus 190 million Swiss francs year ago Source text - bit.ly/1CSacuk Further company coverage: ($1 = 0.9777 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)