April 20 (Reuters) - Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG :

* Proposes dividend of 2.00 euros per share plus a special dividend of 2.00 euros per share

* FY revenue 735.3 million euros ($791 million) versus 985.0 million euros year ago

* FY profit before tax 23.2 million euros versus 43.0 million euros year ago

* FY net income of 19.9 million euros versus 34.6 million euros year ago Source text for Eikon:

