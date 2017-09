April 21 (Reuters) - Unternehmens Invest AG :

* UIAG Holding GmbH - joint venture company of Unternehmens Invest AG (60 percent) and Q-Advisers Group (40 percent) acquired today 71 percent MLU Monitoring fuer Leben und Umwelt GmbH

* Total investment of UIAG Holding GmbH amounts to 1.3 million euros ($1 million) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9355 euros) (Gdynia Newsroom)