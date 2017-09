April 27 (Reuters) - Efix Dom Maklerski SA :

* Q1 revenue 2 million zlotys ($538,996) versus 847,387 zlotys year ago

* Q1 operating profit 574,827 zlotys versus a loss of 210,298 zlotys last year

* Q1 net profit of 451,534 zlotys versus a loss of 208,165 zlotys year ago

* Q1 EBITDA positive of 680,736 zlotys versus a negative EBITDA of 129,958 zlotys last year Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.7106 zlotys) (Gdynia Newsroom)