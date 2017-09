April 30 (Reuters) - Bucher Industries AG :

* Group’s 2015 projections are for a slight drop in sales and operating profit on a par with the 2014 level

* Q1 net sales 648.6 million Swiss francs ($690.00 million) versus 712.5 million Swiss francs year ago

* Q1 order intake 637.2 million Swiss francs versus 705.8 million Swiss francs year ago

Further company coverage: ($1 = 0.9400 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)