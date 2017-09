April 30 (Reuters) - TMC Content Group AG :

* FY 2014 operating result 1.51 million Swiss francs ($1.6 million) versus -0.7 million Swiss francs year ago

* FY net profit 852,000 Swiss francs versus loss 377,000 francs year ago

* FY revenue from sale of movie licenses 8.3 million Swiss francs versus 8.4 million Swiss francs year ago