April 30 (Reuters) - Optizen Labs SA :

* Issues and allots 1,666,667 series E shares at issue price of 0.6 zloty per share via private offer to one investor, MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.6210 zlotys) (Gdynia Newsroom)