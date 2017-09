April 30 (Reuters) - Ottakringer Getraenke AG :

* Proposes dividend of 1.54 euros ($2) per ordinary share and 1.54 euros per preference share for FY 2014

* Sees for FY 2015 higher revenue, operating result on 2014 level

Source text - bit.ly/1bhUSR9

($1 = 0.8947 euros)